Kellemetlen következményei is lehetnek a túl gyakori együttlétnek

„Túl sok szex” – elsőre talán meglepően hangzik, de van olyan szempont, amelyben van létjogosultsága ennek a felütésnek. Ez pedig az aktus és a hólyaghurut kapcsolata.

A hólyaghurut bakteriális eredetű fertőzés, amelynek hátterében leginkább az E.coli baktérium törzs áll.

A felfázás tünetei könnyen felismerhetőek és hirtelen jelentkeznek: gyakori vizelési ingert, fájdalmas, égő érzéssel járó vizelést, alhasi fájdalmat tapasztalhatunk. A nők sokkal gyakrabban szenvednek tőle, mint férfiak. Ennek oka a női anatómiában keresendő: a nők húgycsöve rövidebb, így a kórokozók könnyebben jutnak el a húgyhólyagig, ott pedig meglehetősen gyorsan szaporodnak; számuk húszpercenként megduplázódhat.

Fotó: Getty Images

Nászutasbetegség

„Honeymoon cystitisnek”, vagyis nászutasbetegségnek nevezik az akut, komplikációmentes hólyaghurutot, amely a szexuális aktust követően jelentkezik, ugyanis a testi együttlét mechanikus mozgása hozzájárul ahhoz, hogy a kórokozó baktériumok a gáttájékról a húgycsőnyílás felé sodródjanak, majd a húgycsövön keresztül a hólyagba jussanak.

Az új partnerrel való együttlét vagy a gyakori partnercsere fokozhatja a kockázatot, ahogy az is, ha menzesz idején történik meg az együttlét, esetleg óvszer nélkül vagy helyileg alkalmazott spermicid fogamzásgátlók mellett.

Ha ezeket a veszélyforrásokat elkerüljük, máris tettünk valamit a megelőzésért. Számíthat az is, ha együttlét előtt és után lezuhanyozunk, és az aktust követően rögtön elmegyünk a mellékhelyiségbe, ugyanis a vizelet ürítése segít abban, hogy a hólyagból távozzanak a problémát okozó baktériumok.

De a fentieken túl is vannak általános, a szexualitáshoz nem kötődő óvintézkedések, amelyekkel védhetjük magunkat.

A hólyaghurut kialakulásának megelőzési lehetőségei: Igyunk minél többet, akkor is, ha nem vagyunk éppen szomjasak! Ne tartogassuk a vizeletet, lehetőleg mielőbb menjünk vécére, és igyekezzünk teljesen kiüríteni a hólyagunkat! Pisilés után mindig elölről hátrafelé töröljük meg a gáttájékot – ezt érdemes már korán megtanítani a kislányoknak. Hordjunk pamut alsóneműt! Ne irrigáljunk, és ne használjunk lúgos szappant a szeméremtest környékén. A vizes fürdőruhát cseréljük le, amint kijöttünk a vízből! Ne üljünk hideg felületre! Ne aludjunk szabadon hagyott derékkal!

Létezik természetes segítség is

A hólyaghurutot fontos kezelni, nemcsak azért, hogy mielőbb mérséklődjenek a tünetek, de azért is, mert enélkül a fertőzés továbbterjedhet, akár vesemedence-gyulladást is okozhat. A kezdeti szakaszban gyógynövények kivonatai is segíthetnek, de ha a tünetek nem mérséklődnek egy-két nap után, feltétlen kérjük ki orvos véleményét is, hiszen előfordulhat, hogy antibiotikumkezelés lesz a végső megoldás.