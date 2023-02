A jövőben már a férfiak is szedhetnek fogamzásgátlót

Elérhető közelségbe került a nem hormonális férfi fogamzásgátló – állítják a tudósok, miután biztató eredményeket hoztak az általuk kifejlesztett tablettával egereken végzett első tesztek. A vizsgálatok megállapították, hogy a szer legalább néhány órán keresztül megbénítja a spermiumokat, vagyis elég sokáig ahhoz, hogy azok ne tudjanak elérni a petesejtig – írta meg a BBC.

Elérhető közelségbe került a nem hormonális férfi fogamzásgátló. A kép illusztráció, forrása: Getty Images

Nem kellene állandóan szedni, csak szex előtt

A korai tesztek alapján a TDI-11861 nevű szernek már egyetlen adagja is képes volt immobilizálni, vagyis mozgásképtelenné tenni az egérspermiumokat a párosodás előtt, alatt és után. Ez a hatás átlagosan három órán át kitartott, 24 órán belül pedig teljesen elmúlt. A fejlesztők szerint a tablettát az intim együttlét előtt körülbelül egy órával kellene majd bevenni, valamint figyelni kellene az órát, hogy a használók pontosan tudják, mikor múlik el a szer hatása. Nem kellene azonban rendszeresen szedni a tablettát – kizárólag szex előtt lenne szükséges bevenni.

A gyógyszer további előnyei

A nők számára kifejlesztett fogamzásgátlókkal ellentétben a férfiaknak szánt tabletta hormonmentes, és a tudósok szerint éppen ez az egyik legnagyobb előnye is. A szer így ugyanis nem üti ki a legfontosabb férfi nemi hormont, a tesztoszteront, ezzel együtt pedig nem is okozhat semmilyen hormonhiány miatt fellépő mellékhatást.

Egyébként a tudósok által megemlített tények mellett számos egyéb előnnyel is járhat, ha végre piacra kerülne egy férfiaknak szánt fogamzásgátló. Így ugyanis jóval kevesebb hormonhatásnak kellene kitenni a nőket, valamint azoknak a pároknak is elérhetővé válhat egy biztonságos védekezési lehetőség, ahol a nő alapbetegségei miatt eddig nem jöhetett szóba a hormonális fogamzásgátlás. Persze az óvszer ebben az esetben is remek megoldás, fennáll azonban a veszélye, hogy kiszakad.

Fontos kiemelni továbbá, hogy ez a tabletta – az óvszerrel ellentétben – egyik felet sem védi meg a nemi betegségekkel szemben. A szer piacra dobása előtt azonban még rengeteg további vizsgálatra lesz szükség. A következő fázisban nyulakon tesztelik, utána pedig az embereken is kipróbálhatják majd a férfi fogamzásgátló hatékonyságát.

