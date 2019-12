Veszélyt jelez a fekete por a lakásban

A hűvös, csapadékos őszi időjárás kedvez az épületek falain megtapadó gombának. Zöldesszürke vagy fekete színe, valamint kellemetlen szaga nem csupán esztétikai problémát jelent, de számos egészségügyi kockázattal is jár - kutatások komoly légúti megbetegedésekkel is kapcsolatba hoztak bizonyos gombafajokat.

Penésznek nevezünk több, kül- és beltéri gombafajtát, amely spórákkal terjed, és mostoha körülmények között is képes fennmaradni. A leggyakoribb beltéri penészgombák az Alternaria, az Aspergillus, a Cladosporium és a Penicillum, de összesen körülbelül 10-15 olyan faj van, a hazai körülmények között összefuthatunk.

Minden épülettípus egy kicsit máshogyan vonzza a penészt, de alig akad olyan, amely nem biztosít valamilyen módon kellő életfeltételeket a spórák megtelepedéséhez. Hogy melyik épületben milyen penészfajta telepedhet meg, arról az alábbi cikkünkben írtunk!

Rejtett helyeken nő a feketepenész

A fűtési szezon beköszöntével a penész számára is egyre jobb életkörülmények alakulnak ki a lakásban. Ritkábban szellőztetünk, így a beltéri páratartalom megnő, a nedves, meleg helyeken pedig könnyen megveti a lábát a gomba, sok más allergénnel (például poratkák) egyetemben. A penész spórái rövidtávon allergiás tüneteket okoznak, sokáig belélegezve pedig asztmához is vezethetnek. A nedves környezet emellett nem tesz jót az ízületeknek sem, illetve bizonyos tanulmányok szerint a depresszió kialakulásának veszélyét is növeli.

Magyar Donát aerobiológus a HáziPatika.com kérdésére hangsúlyozta: ugyan néhány penészgomba csak a lakás falait csúfítja, és komolyabb élettani hatása nincs az emberi szervezetre, de az allergéneket komolyan kell kezelni. Kiemelten veszélyes közöttük is a latinul Stachybotrys chartarumnak hívott feketepenész, melynek spórái méreganyagokat tartalmaznak. Ezek a gombák sokszor a nedves fal és az elé húzott gipszkarton közé fészkeli be magát, így a szem számára láthatatlan lesz addig, míg a túloldalon meg nem jelenik. Nem minden fekete színű penészgomba Stachybotrys chartarum, de a veszélyes fajtáról jellegzetes szaga is árulkodik.

A penészgomba kiszáradásával a spórák a levegőbe jutnak, és a lakásban fekete por formájában megtelepednek a bútorokon. Több kutatás is igazolta, hogy a feketepenész spóráinak tartós belégzése súlyos tüneteket, akár vérzéseket is okozhat a felső légutakban. Leginkább arra az emberre veszélyes, akinek az immunrendszerét egy másik betegség már legyengítette.

A penész megszüntetéséhez fel kell számolni az azt kiváltó tényezőket, elsősorban a gombáknak kedvezőtlen hőmérséklet és páratartalom rendszeresítésével. 45-55 százalék közötti páratartalom esetén a spórák nem képesek tovább szaporodni.