Kiderült, hányan rejtegetik a pénzt párjuk elől

A párok 49 százaléka egyáltalán nem készít családi költségvetést, 22 százalékuk havi szinten számol előre, míg csupán a lakosság 4 százaléka tervez egy évnél tovább. A bevételeket és kiadásokat a megkérdezettek 56 százaléka egyáltalán nem vezeti írásban, míg azok, akik számon tartják a pénzügyeiket, azonos arányban használják a papíralapú, illetve a digitális megoldásokat – egyebek mellett ezek derültek ki a Magyar Bankholding megbízásából készített kutatásból.

A felmérés szerint a nők 36, valamint a férfiak 47 százaléka szeretné, ha párja jobban megtervezné a pénzügyeket, illetve jobban takarékoskodna. A válaszadók több mint kétharmada közösen fizeti a rezsit, ahol pedig csak az egyik fél fizeti a számlákat, ott szinte azonos a nők és férfiak anyagi hozzájárulása.

Sokan vezetik a havi kiadásokat és bevételeket. Fotó: Getty Images

Mindenkinek vannak titkai

A felmérés szerint a nők intézik a ruhák beszerzését és a kisebb napi bevásárlásokat, míg a férfiak inkább a ház és kert körüli teendőkkel, valamint az autó szervizelésével járó költségeket fizetik. A párkapcsolatban élők általában megvitatják egymás között azokat a kiadásokat is, amelyek csak az egyik felet érintik. Legtöbben az új mobiltelefon vásárlását, a fizetős egészségügyi szolgáltatást és az életbiztosítást egyeztetik pájukkal. Akadnak azonban olyan kiadások is, amelyeket viszont jellemzően nem osztanak meg a párjaikkal az alanyok: ilyen a fodrász, a borbély és a kozmetikus igénybevételének költsége, illetve a könyvvásárlás.

Dugipénz, amiről a párunk nem tud

A megkérdezettek 55 százalékának soha nem volt olyan félretett pénze, amelyről nem szólt társának, 80 százalékuknak pedig nem volt olyan adóssága, amelyet eltitkolt volna. A 45-53 éves korosztályban és a budapestiek körében magasabb azok aránya, akik rendelkeznek titkos pénzzel.

A párok egyébként a megtakarításokat is főként közösen kezelik: a válaszadók 65 százaléka szerint mindkét fél jövedelméből tesznek félre, míg 7 százalékuk nyilatkozta azt, hogy egyikük fizetéséből sem takarítanak meg. Ellentétet a kutatás alapján a párkapcsolatban élők között leginkább a napi kiadások okoznak (54 százalék nyilatkozta ezt), valamint az is megoszthatja a feleket, hogy a rendelkezésre álló jövedelem mekkora részét tegyék félre (40 százalék számolt be erről).

