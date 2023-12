Így lesznek nyitva a patikák az ünnepi időszakban

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szerint vasárnapokon és ünnepnapokon is a gyógyszertárak december 24-én csak déli 12 óráig fogják biztosítani az ellátást, és az ügyeletes gyógyszertárak szenteste is nyitva lesznek majd. December 25-én és 26-án az ügyeletes gyógyszertárak mellett a 0-24 órás nyitva tartású, valamint az ünnepnapokon is működő gyógyszertárak állnak majd rendelkezésre.

December 31-én és január 1-jén a 0-24 órás nyitva tartású, az ünnepnapokon is nyitva tartó, valamint az ügyeletes gyógyszertárak biztosítják majd az ellátást - ismertette a központ.

Fotó: Getty Images

Minden gyógyszertárnak jól látható helyen és jól olvasható módon jeleznie kell a hozzá legközelebbi folyamatosan nyitva tartó vagy ügyeleti szolgálatot teljesítő közforgalmú gyógyszertár nevét, címét, telefonszámát, valamint az ügyeleti, illetve a készenléti szolgálat kezdő és befejező időpontját. Emellett fel kell tüntetnie a legközelebbi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát. Az ügyeleti vagy készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertárakról információk itt érhetők el.

Az NNGYK kiemelte, hogy az ünnepi időszak előtt kiemelt fontosságú a rendszeresen alkalmazott készítmények időben történő beszerzésére, és nem árt felkészülni a váratlan helyzetekre sem. A gyermekes családok mindenképpen gondoskodjanak láz- és fájdalomcsillapító szerekről és hasznos ellenőrizni a torokfertőtlenítő-, orrcsepp-, köptetőkészleteket is - tették hozzá.