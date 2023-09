Csalódást keltőek a legfrissebb inflációs adatok

Bár a júliusi adathoz képest 1,2 százalékponttal alacsonyabban alakult, továbbra is kétszámjegyű volt augusztusban a hazai infláció mértéke. A KSH gyorstájékoztatója szerint 2022 augusztusához képest az idei nyár utolsó hónapjában 19,5 százalékkal kellett többet fizetnünk élelmiszerekért. Ezen belül is a cukor ára 67,9, a büféáruké 29,6, a csokoládéé és a kakaóé 25,8, a péksüteményeké 20,1, a párizsié és a kolbászé 19,7 százalékkal emelkedett egy év alatt. Az állateledelek ára 34,8, a mosó- és tisztítószereké 30,2, a testápolási cikkeké 18,3, a lakásjavító és -karbantartó cikkeké 8,4 százalékkal lett magasabb.

Az élelmiszereknél is nagyobb drágulás tapasztalható a háztartási energia árában, ahol a vezetékes gáz 47,1, az elektromos energia 25,3, a palackos gáz 25,2 százalékkal került immár többe. A benzinárak 31,1 százalékkal ugrottak meg. Komoly áremelkedés következett be a szolgáltatási szektorban is: az autópálya-használat, gépkocsikölcsönzés és parkolás 24,6, a sport- és múzeumi belépők 20,4, a járműjavítás és -karbantartás 19,4, az üdülési szolgáltatás 18,1, a lakásjavítás és -karbantartás 16,2, a taxi 16,1 százalékkal terheli meg jobban a pénctárcát mostanra.

A fogyasztói árak átlagosan 0,7 százalékkal növekedtek júliusról augusztusra. A legnagyobb kiugrást egyetlen hónap alatt a cukor produkálta, amelynek ára 54,6 százalékkal ugrott meg az élelmiszerárstop kivezetésével. Mint azt megírtuk, a KSH által közzétett legfrissebb, júniusi adatok szerint a hazai bérek reálértéke a magas infláció következtében 3,4 százalékkal csökkent egy év alatt – azaz maguk a bérek hiába javultak számszerűleg, ennyivel kevesebbet érnek most a boltokban.

Borítókép: MTI/Balogh Zoltán