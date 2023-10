Az iskolában tanulta az újraélesztést a 15 éves solymári fiú

Ahogy azt mi is megírtuk, egy 15 éves fiú kezdte meg annak a férfinak az újraélesztését, aki hétfőn az utcán lett rosszul Solymáron. A diák odarohant a 70 év körüli férfihoz, hívta a mentőket, később pedig egy másik járókelő is egy kihelyezett félautomata defibrillátorral is odament, és felváltva végezték az újraélesztést. A helyszínre érkező mentők átvették a feladatot, és stabil állapotban szállították kórházba a beteget.

Az RTL Híradó megkereste a fiút, aki nem akart nyilatkozni, de az kiderült, hogy az újraélesztést az iskolájában, az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban tanulta. Itt az elsősegély tíz éve a tananyag része.

Az Országos Mentőszolgálat szóvivője szerint a néhány percen belül megkezdett újraélesztés és a defibrillátor használata 70%-os esélyt jelenthet a sikeres újraélesztésre.

"Évente körülbelül öt-hatezer olyan eset fordul elő Magyarországon, amikor valaki közterületen, akár utcán vagy iskolában, munkahelyen hirtelen összeesik, megáll a vérkeringése, és csak azonnali újraélesztéssel lehet megmenteni az életét. Ilyenkor a siker azon múlik, hogy aki éppen ott tartózkodik, tud és mer cselekedni" - mondta Győrfi Pál a Híradónak.