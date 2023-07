Rosszul indult a szezon a Balatonnál: júniusban 20-40 százalék közötti visszaesésről számoltak be a szállodák tavalyhoz képest - írja a Portfolio.hu. Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke azt nyilatkozta, hogy júniusban 30 százalékos visszaesést láttak a balatoni forgalomban az előző évhez képest. "Bízunk a jobb júliusi és augusztusi számokban, jelenleg azonban nagyon last minute foglalások vannak. Ha rossz az idő, nem jönnek a turisták, ha viszont jobb idő várható, 1-2 napon belül, akár még aznap érkeznek a vendégek" – mondta a lapnak.

Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke szerint idén azok, akik évek óta nem voltak külföldön nyaralni, most bepótolják, ezért is érezhető a visszaesés. Forsthoffer Ágnes, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének balatoni régióvezetője is ezt erősítette meg. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ felhasználói felületén lekért vendégéjszaka-adatok szerint Balaton régióban, csak a 3 és 4 csillagos szállodákban pontosan 24 százalékkal csökkent a vendégéjszakák száma idén júniusban az előző év azonos időszakához képest.

Inkább külföldre mennek a magyarok, nem a Balatonra. Fotó: Getty Images

A visszaesés egyik legfontosabb oka még az infláció: a megnövekedett élelmiszerárak miatt kevesebbet tudnak költeni az emberek a nyaralásra. Akinek viszont van rá pénze, az inkább külföldre megy, mivel ezt a koronavírus-járvány alatt nem tehette meg. A magyar szálláshelyek pedig már nem sokkal olcsóbbak a horvátországiaknál.

Szabó Tamás, a Szallas.hu Magyarországért és Horvátországért felelős igazgatója szerint a magyar szállásoknak most azokat a vendégeket kell bevonzaniuk, akik még nem döntöttek a nyaralásukról. "Ehhez az kell, hogy ajánlataikat mielőbb versenyképessé tegyék belföldön és vonzóbbak legyenek a magyarok számára, mint egy külföldi utazás. Ehhez idén egyértelműen az alacsonyabb árakra, szezonközi akciós ajánlatokra van szükség” – állítja Szabó Tamás.