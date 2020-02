Zivatar és hózápor jön

Szerdán többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, átmeneti felszakadozások inkább csak délen lehetnek - írja előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat. Sokfelé várható eső, zápor, a déli megyékben helyenként zivatar is. Északnyugatira fordul, megélénkül, néhol meg is erősödik a szél. A csúcshőmérséklet általában 7 és 10 fok között valószínű, de délen, délkeleten 11, 17 fok is lehet. Késő estére 2 és 7 fok közé hűl le a levegő.

Eső, zápor, zivatar - ez lesz a szerdai "menü". Fotó: Getty Images

Csütörtökön felhőátvonulások várhatók többórás napsütéssel, helyenként záporral, hózáporral. Délután nyugaton megnövekszik a fátyolfelhőzet. A szél a déli óráktól északnyugatiról délnyugatira, délire fordul, élénk vagy erős, néhol viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 10 fok között alakul.