Záporok csapnak le az ország felére

Szerdán a délután első felében már kialakulhat egy-egy zápor, zivatar a Dél-Dunántúlon, estétől pedig egyre többfelé fordulhat elő csapadék a dunántúli részeken. A középső országrészben csak kevés esély van az esőre – olvasható a Kiderül előrejelzésében.

Nyugaton záporra, zivatarra is készülni kell. Fotó: Getty Images

Nyugaton lesz hűvösebb

Az északi, északkeleti szél időnként megélénkülhet, a Bodrogközben meg is erősödik. A legmelegebb órákban 23 és 31 Celsius-fok közötti értékeket mérhetünk – nyugaton lesz a hűvösebb, míg délkeleten a melegebb idő. Késő estére 18-23 fokig hűl a levegő.

Borongósan indul az ősz

Csütörtökön az ország nagy részén erősen felhős, a Dunántúlon borult lesz az ég. Az északkeleti megyékben azonban még így is lehet többórás napsütés. Eső, zápor nyugaton és északnyugaton többfelé előfordul majd, kevés helyen zivatar is lehet. Az északkeleti, északi szél megélénkül, néhol meg is erősödik. A maximumok általában 21 és 27 fok között alakulnak, de a tartósan csapadékos tájakon ennél akár több fokkal hűvösebb is lehet.

Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, Veszprém, Somogy és Baranya megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki eső esélye miatt. Az érintett területeken 24 óra alatt több mint 20 milliméternyi csapadék hullhat.

Pénteken az ország keleti felén lesz a legtöbb felhő, nyugaton viszont csökken a felhőzet és kisüt a nap. A Tiszántúlon lesz a legnagyobb esély az esőre és záporra, néhol zivatar is előfordulhat. Az északi szél megélénkülhet. Az éjszakai 12-18 fokról 18-25 fokig melegszik a levegő.



A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!