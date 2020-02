Viharos szélre figyelmeztetnek

Az OMSZ előrejelzése szerint ma fokozatosan mindenhol csökken a felhőtakaró, így délutánra már nagy területen derült vagy kissé felhős, napos idő várható. Az északi szelet nagy területen viharos széllökések kísérik. A legerősebb széllökések sebessége elérheti az óránkénti 70-95 kilométert, mi több a déli, délutáni órákban a Dunántúl nyugati felén 100 kilométer/órát meghaladó szél is előfordulhat. A Dunántúl más részein, illetve esetleg a Tiszántúlon, a Tisza vonalában, északkeleten is előfordulhat egy-egy 95-100 kilométer/óra körüli lökés.

A szélben megsérült fát vágnak ki a IV. kerületi Rózsa utcában február 4-én. Fotó: MTI/Mihádák Zoltán

Éjszaka túlnyomóan derült lesz az ég, csapadék nem várható. Késő este még több helyen lesz erős, néhol viharos az északi szél, később azonban fokozatosan csökken a szél sebessége. Reggelre már csak a Bakony és a Balaton térségében lehetnek erős széllökések. Hajnalra a levegő hőmérséklete mínusz 1-6 fok közé hűl vissza, a szélvédett északkeleti völgyekben ugyanakkor mínusz 8 fok is előfordulhat.

Csütörtökön eleinte az ország nagyobb részén még több órára kisüt a nap, észak felől viszont fokozatosan megnövekszik a felhőzet, északkeleten délutánra be is borul az ég. Északkeleten, keleten helyenként hózápor, zápor is előfordulhat, az északnyugati szelet pedig többfelé erős lökések kísérhetik. Holnap napközben plusz 2-7 fok között várható a legmagasabb nappal hőmérséklet. Ami a hét végét illeti, pénteken változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd szombatra az ország egy részén már makacs alacsonyszintű rétegfelhőzet alakul ki. Vasárnap megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, de csapadék nem valószínű, ráadásul a nappali hőmérséklet is több fokkal melegebb lesz, mint a megelőző napok során.

Megdőlt a szélrekord

Kedden megdőlt az országos szélrekord: a fővárosi János-hegyen 124 kilométeres széllökést is mértek. Emellett még több helyen mértek 100 kilométer/óránál erősebb széllökést, például Kab-hegyen, Sopronban, Balatonöszödön és Tésen is.

A viharos szél okozta károk miatt kedden este 6 óráig országszerte több mint négyszázszor riasztották a tűzoltókat az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) tegnap esti bejelentése szerint. A legtöbb beavatkozásra az Észak-Dunántúlon, így Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Fejér és Veszprém megyében volt szükség, illetve Pest megyében és fővárosban is jelentős feladatokat adott a vihar a katasztrófavédelem egységeinek. A szél jellemzően fákat döntött ki, ágakat szakított le, amik több esetben akadályozták a közlekedést is. Ezen felül mintegy 100 épületben, köztük 10 közintézményben keletkeztek károk, mert a viharos szél megbontotta a tetőket.