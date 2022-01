Szeszélyes időnk lesz

Változékony, helyenként szeles és csapadékos időnk lesz a következő napokban - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében. Az ország bizonyos részein havas esőre és havazásra is számíthatunk.

Eső és hó is hullhat

Országszerte borús időnk lesz csütörtökön, napközben néhány órás szűrt napsütés valószínű - kivétel a keleti vidékeken, ahol viszont zárt maradhat a felhőtakaró. Arrafelé foltokban zúzmarás köd is előfordulhat, illetve hószállingózás, gyenge hóesés sem kizárt. A délnyugati tájak kivételével nagyobb területen kísérhetik élénk, erős lökések a fokozatosan délnyugatira forduló szelet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 2 és 8 fok között alakul, de az északkeleti határ mentén ennél alacsonyabb értékek is előfordulhatnak. Késő este többnyire -5 és +4 fok közötti értékeket mérhetnek, a gyengébben felhős, kevésbé szeles vidékeken lesz a hidegebb.

Csapadékos időnk lesz. Fotó: Getty Images

Pénteken némileg szakadozik a felhőzet, felhőátvonulások várhatók több-kevesebb napsütéssel. Főleg a Dunától keletre nagyobb, vastagabb felhőtömbök is lehetnek. Éjjel elsősorban az ország északkeleti felén valószínű gyenge havazás, havas eső, néhol eső, esetleg ónos eső. Napközben elszórtan zápor, a délutáni, esti óráktól egyre inkább havas eső zápor, hózápor lehet, de néhol ónos eső sem kizárt. Az északnyugati, nyugati szelet nagy területen kísérik erős, időnként viharos lökések. Kevésbé szelet területek az északkeleti és a délnyugati megyékben lehetnek. Délutánra általában 6 és 9 fok közé melegszik fel a levegő, ennél hidegebb idő az északkeleti határ közelében valószínű.

Általában gyengén vagy közepesen felhős, napos időre számíthatunk szombaton is, majd nyugat, északnyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Délutánig számottevő csapadék nem várható. Késő délutántól, estétől főleg az ország északkeleti felén-kétharmadán szórványosan előfordulhat csapadék: nyugatabbra az esőnek, kelet, északkelet felé haladva a havas esőnek, hónak van nagyobb esélye. Az északnyugati szél délnyugatira fordul, helyenként erős lökések is kísérhetik. A minimum-hőmérséklet döntően -5 és +1 fok között valószínű, azonban a kevésbé felhős, szélcsendes, fagyzugos tájakon ennél hidegebb is lehet. A maximum-hőmérséklet általában 3 és 7 fok között alakul, de az északkeleti határnál hidegebb időre van kilátás.