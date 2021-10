Nagyot változik az időjárás

Észak felől egy vastag fátyolfelhőkből álló sáv vonul ma át az ország felett, a középső országrészben pedig alacsonyszintű felhők is lesznek az égen. A déli óráktól aztán gyorsan csökken a felhőzet, így délután már a déli megyék kivételével jobbára napos, gomolyfelhős idő várható. Csapadék nem lesz, illetve a szél is gyenge marad - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között várható. Éjszaka eleinte mindenütt derült lesz az ég, majd az éjszaka második felében északnyugat felől fátyolfelhők érkeznek. Emellett az északkeleti megyékben alacsonyszintű rétegfelhőzet, továbbá elsősorban a Mura és Dráva völgyében köd is képződik. A levegő hőmérséklete késő estére 0 és 8, hajnalra mínusz 1 és plusz 6 fok közé hűl vissza, de a hidegre érzékeny helyeken mínusz 2-3 fok is lehet.

Az elmúlt napokhoz képest melegebb, napos idő érkezik. Fotó: Getty Images

Holnap fátyolfelhős idő várható több-kevesebb napsütéssel, de az északkeleti megyékben eleinte akár vastagabb is lehet a felhőzet. Csapadékra legfeljebb az északkeleti határ közelében lehet számítani gyenge eső formájában. A déli szél az Alpokalján és a Kisalföldön megélénkül. A nappali csúcshőmérséklet 14 és 19 fok között alakul. Szerdán ismét fátyolfelhős idő várható több-kevesebb napsütéssel, de helyenként (nagyobb eséllyel északon) átmenetileg vastagabb lehet a felhőzet. Csapadék ezzel együtt nem valószínű, csupán az északi megyékben alakulhat ki gyenge eső. A déli szél több helyen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet a hajnali 2-10 fokról napközben 15-21 fokig melegszik.

h i r d e t é s

Péntekre beborul az ég

Csütörtökön gomoly- és fátyolfelhők mellett általában több órára kisüt a nap, majd nyugat felől megvastagszik a felhőzet. A nap második felében a nyugati, északnyugati országrészben előfordulhat eső, zápor. Többfelé megerősödik, a Dunántúlon néhol viharossá fokozódik a déli, délnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható. Pénteken nyugat felől tovább vastagszik a felhőzet, általában erősen felhős vagy borult lesz az ég. Többfelé lehet eső, záporeső, valamint a délnyugati, majd északnyugati szelet többfelé erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban már csupán 9-14 fokig hűl vissza, de a csapadékos tájakon napközben sem emelkedik 11-17 fok fölé. A tartósan csapadékmentes keleti tájakon viszont akár 18-21 fokot is mérhetnek.

Ami a hétvégét illeti, szombaton északnyugat felől elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet, így gomolyfelhős, napos idő várható. Az eső délen és keleten is megszűnik, napközben már csak helyenként fordulhat elő egy-egy zápor. Az élénk északias szelet néhol erős lökések kísérik. A nappali maximumok 10 és 15 fok között valószínűek. Vasárnap általában napos idő várható jellemzően kevés, északon több felhővel. Csapadék csak kis eséllyel fordulhat elő, és a légmozgás is gyenge vagy mérsékelt marad. Napközben 10-15 fokig melegszik fel a levegő.