Jön a havazás

Nyugat felől lassan, fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet. Később a középső, majd a keleti tájakon is kisüt a nap, de északkeleten estig zárt maradhat a felhőzet - olvasható az Országos Meteorológia Szolgálat (OMSZ) előrejelzésében. Kezdetben többfelé várható csapadék: délnyugaton eső, keleten havas eső, havazás, északkeleten havazás lesz a jellemző. Emellett a déli és nyugati országrészben néhol zivatarok is kialakulhatnak.

Napközben a csapadék inkább a keleti országrészre húzódik, ami egyre nagyobb területen vált esőre. Nyugaton inkább elszórtan fordulhatnak elő záporok, hózáporok. A Dunántúlon és a főváros térségében viharos lökések kísérik majd az északnyugatira forduló szelet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +4 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 8 fok között valószínű.

Legnagyobb valószínűséggel északkeleten fog havazni. Fotó: Getty Images

Az éjszaka folyamán keleten, északkeleten is csökken a felhőzet, kiderül az ég, de hajnaltájt északnyugat felől ismét felhősödés kezdődik. Késő estére északkeleten is megszűnik a csapadék. Az északnyugati szél délire fordul, hajnalra a Kisalföldön megélénkül, Sopron környékén megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -1 és -6 fok között alakul, de néhol kissé hidegebb is lehet.

Napos szombat után borult vasárnap

Szombaton kezdetben gyengén felhős, napos időre számíthatunk, majd nyugat felől erősen megnövekvő fátyolfelhőzet szűri a napsütést, emellett gomolyfelhők is megjelennek. Jelentéktelen záporesőn kívül csapadék nem várható. A déli, délnyugati szél élénk vagy erős lesz, de a Fertő térségében időként viharossá is fokozódhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és -6 fok között alakul, de a fagyzugokban hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 13 fok között várható, északkeleten lesz a hidegebb, délnyugaton a melegebb.

Sajnos vasárnap már kevésbé derűs oldalát mutatja az időjárás: felhős vagy borult időre számíthatunk, a felhőtakaró csak időként vékonyodik majd el. Sokfelé várható eső, zápor, a hegyekben átmeneti havas eső is lehet. A szél délnyugatiról délkeletire, keletire fordul, és helyenként erős lökések kísérik majd. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +7, a legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 12 fok között valószínű, ami a csapadék megérkezése előtt áll be.