Humánmeteo: szomorú vasárnapunk lesz

Vasárnap is elkerülik a frontok a Kárpát-medence térségét, a reggeli hideg, párás, nyirkos levegő azonban ronthat az ízületi bántalmakkal élők panaszain. A tünetek nehezen szűnnek majd meg, egyeseknél akár egész nap is fennállhatnak. Emellett továbbra is kedveznek a feltételek a kórokozók terjedésének. A fertőzésveszélyről itt tájékoztat a Meteo Klinika.

A borús idő miatt fáradékonyak és rosszkedvűek lehetünk. Fotó: Getty Images

Szomorú vasárnap jön

A tartósan borús, szürke idő miatt álmosságérzet, fáradékonyság és rosszkedv jelentkezhet. Ilyenkor csökken a teljesítőképesség, tehát nehezebben megy a munka is. Ebben az időszakban azonban különösen fontos gondoskodni immunrendszerünk folyamatos erősítéséről: fogyasszunk sok zöldséget és savanyúságot, valamint az italok közül is a magasabb vitamintartalmúakat részesítsük előnyben.

Tovább romlik a levegő minősége

A levegőminőségben romlás várható, különösen a keleti, északkeleti országrészben. A szálló por légköri koncentrációja többfelé elérheti az egészségügyi határértéket, de a nitrogén-oxidok mennyisége is növekedhet a forgalmasabb városokban. A kisgyerekek különösen érzékenyek a levegőminőségre, így őket csak rövid ideig ajánlott kiengedni a szabadba. A lakás szellőztetését pedig lehetőleg inkább a kora délutáni órákra időzítsük.