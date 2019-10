Humánmeteo: szeles szerda jön

A Meteo Klinika előrejelzése szerint a fokozottan melegfrontérzékenyek körében enyhe migrén léphet fel, valamint koncentrálási zavarok és álmosság, bágyadtság. Mi több, a kellemetlen fáradtságérzet az elkövetkező napokban tartósan megmaradhat.

Napos, de szeles idő várható szerdán. Fotó: iStock

Az élénk légmozgás hatására a szélre érzékenyek ingerlékenyebbnek, nyugtalanabbnak érezhetik magukat a megszokottnál, valamint fejfájással is küzdhetnek. A gyermekeknél szétszórtabbak, figyelmetlenebbek lehetnek, ami az iskolai teljesítményükre is kihatással lehet.

Ami az autós közlekedést illeti, egyfelől a napsütés is zavaróvá válhat napközben, másfelől számolni kell a szétszórt, ingerültebb sofőrökkel is. A dunántúli tájakon és a főváros környékén az élénk oldalszél is zavaró lehet, illetve fokozhatja a balesetveszélyt. Fontos tehát, hogy vezessünk nagyon körültekintően, ha a volán mögé ülünk.