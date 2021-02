Humánmeteo: nyugtalanul telhet a péntek

Pénteken estig nem érkezik időjárási front térségünkbe, így a kifejezetten frontérzékenyek most nem tapasztalnak markáns tüneteket. A napos idő sokaknak kedvére tesz, eső nem várható, és még mindig magas hőmérsékleteket mérhetünk. Az éjszakai órákban azonban változás kezdődik. A front előtti helyzet okozta panaszokról és ennek részleteiről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A szokatlanul meleg időben nyugtalanok lehetünk, és nehezen megy a koncentrálás is. Fotó: Getty Images

Nehezebb koncentráció, erősödő migrén

A tartósan meleg napokon a melegfront-érzékenyek körében koncentrálási zavarok, illetve erősebb migrén léphet fel, ha pedig nem tudunk pihenni, akkor ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk a megszokottnál. Ez főleg a Dunántúlon lehet jellemző, de a középső országrészben élők is tapasztalhatnak ingerlékenységet, esetleg alvászavarokat. Azemésztési panaszokszintén fokozódhatnak, puffadást is tapasztalhatunk. Ilyen esetben kerüljük a karfiolos, káposztás ételeket, és inkább többször együnk kisebb adagokat. A következő napokban kissé változékonyabbra fordul az idő, de hűvösebb napokon is használjuk ki a napos időszakokat! A tavaszi napsütés hatására egyre energikusabbá válhatunk, itt az alkalom, hogy tovább erősítsük szervezetünket és immunrendszerünket! A szabadtéri programoknak kedveznek a feltételek, de figyeljünk arra, hogy rétegesen öltözzünk, hiszen ingadozhat a hőérzetünk.

Támadnak a pollenek

A jó idő hátulütője, hogy menthetetlenül beindul a tavaszi pollenszezon. A mogyoró, az éger és a tiszafafélék virágpora mellett sokfelé már a nyár is tüneteket okozó mennyiségben van jelen. Ha ezek közül érzékenyek vagyunk valamelyik növényre, akkor orrfolyást, tüsszögést tapasztalhatunk - lehetőleg kerüljük ebben az időszakban a tejtermékek fogyasztását. A levegőminőség sokfelé egészségtelen, északkeleten veszélyes is lehet.