Humánmeteo: nyomasztó nap jön

Kedden napközben front nem érkezik térségünkbe, de nem alakul kedvezően az élettani helyzet - olvasható a MeteoKlinika előrejelzésében. Mint írják, a nyirkos, borongós időben kedvetlenek, lehangoltak lehetünk, senki se csodálkozzon, ha reggel álmosan, fáradtan ébred. Az ízületi panaszokkal élőket is megviseli a párás időszak, ezért továbbra sem érdemes hanyagolni a reggeli, kímélő átmozgatást, de az is jót tesz, ha folyamatosan melegen tartjuk sajgó végtagjainkat. Fáradtságunk ellenére ingerlékenységet, akár ok nélküli stresszt is tapasztalhatunk, a tartós rosszkedv pedig az egész közérzetünkre negatív hatással lehet. A fényhiány az idegrendszert is igénybe veszi.

Az egész napra rányomhatja a bélyegét az ingerlékenység és a fáradtság. Fotó: iStock

A párás levegő kedvez a kórokozók terjedésének, ezzel együtt ha nem öltözünk megfelelően, akkor a megfázás veszélye is növekszik. A nyugalomba jutott levegőben tovább növekszik a szennyezőanyagok koncentrációja. A nitrogén-oxidok és a szálló por (PM10) mennyisége főleg a forgalmasabb csomópontokban lépheti át az egészségügyi határértéket. A a szén- és fatüzelésű kazánokból, valamint az autók kipufogókból származó káros anyagok feldúsulására lehet számítani szinte az egész ország területén.

Foltokban sűrű köd ronthatja a közlekedési feltételeket, mely helyenként hosszabb ideig is megmaradhat. Mérsékeljük a sebességet, tartsunk nagyobb követési távolságot ezeken az útszakaszokon. A ködből, valamint a ködfelhőzetből is előfordulhat szitálás, ami nedvessé, csúszóssá teszi az útburkolatot. Kerülni kell a hirtelen fékezést, valamint a hitelen irányváltoztatással járó helyzeteket is.