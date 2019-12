Humánmeteo: nehéz napok jönnek

A Meteo Klinika előrejelzése szerint pénteken újabb front nem érkezik, így az ahhoz köthető panaszok, mint például az izom- és hasi görcsök fokozatosan mérséklődnek. Amennyiben azonban valaki fokozottan érzékeny a melegfrontra, akkor ismét erősödő migrént tapasztalhat - a fájdalmak az ország keleti részén élőknél jelentkezhetnek hosszabb ideig. Tartósabb tünetekre akkor kell készülnünk, ha a szélre érzékenyek csoportjába tartozunk, akkor a kellemetlenségek még éjszaka is fennállhatnak. Ebben az esetben alvásproblémákra is számíthatunk, és nem csoda, ha a változékony időjárás miatt már nehezen viseljük a kialvatlanságot. Napközben ráadásul afejfájásmellett akár keringési problémák, vérnyomás-ingadozás, kisebb rosszullétek is felléphetnek, és a tünetek várhatóan csak estére mérséklődnek, de akkor is csak átmenetileg.

Ezúttal nem a fronttól, hanem a szeles időtől fáj majd a fejünk. Fotó: iStock

Fontos a belső támogatás

Hogy könnyebben átvészeljük ezeket a napokat, fokozottan figyeljünk oda a folyadékbevitelünkre. Ezenkívül hogy ne terheljük jobban a szervezetünket, kerüljük a nehéz ételeket, a menünk több salátát, zöldséget, illetve halat tartalmazzon. Az immunerősítésről se feledkezzünk meg, illetve a járványok elkerülése céljából a szokásosnál is gyakrabban mossunk kezet!

A szélnek azért van egy pozitív hatása is: az erős légmozgás hatására továbbra sem tudnak felhalmozódni a káros anyagok, már északkeleten is kitisztult a levegő, és jelentős romlás a nap folyamán nem várható.

Az autóval közlekedőknek fontos információ, hogy reggel keleten vizes, csúszós útszakaszok nehezíthetik a forgalmat, ajánlott mérsékelni a sebességet és nagyobb követési távolságot tartani. De máshol is előfordulhatnak napközben vizes útszakaszok. Az utakon csökkent reakcióidővel számoljunk, és készüljünk fel arra is, hogy tompábbak, figyelmetlenebbek, ráadásul ingerlékenyek lesznek a sofőrök.