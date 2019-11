Humánmeteo: nehéz időszak jön

Hétfőn az erősen változékony, sokfelé borult, csapadékos időben kettősfronti hatás érvényesül, intenzívebben a keleti, északkeleti területeken - írja a Meteo Klinika. Általános lehet a fejfájás, a rossz közérzet, valamintalvászavarokis jelentkezhetnek akár a hideg-, akár a melegfrontra vagyunk érzékenyek.

Az erősen változékony őszi idő sokakat megviselhet. Fotó: iStock

A szív- és keringési rendszer betegségeivel küzdőknek is nehéz ez az időszak: ebben az esetben vérnyomás-ingadozást, szédülést, rosszullétet tapasztalhatunk, ezért amennyiben erre hajlamosak vagyunk, akkor lehetőleg próbáljunk minél több időt pihenésre fordítani, ezen kívül a kiegyensúlyozott napirend is oldhatja a zavarokat. Ne terheljük feleslegesen az emésztőrendszerünket se! Együnk inkább naponta többször, de kisebb adagokat, és ez is álljon könnyű fogásokból.

A csapadék és a változékony idő jót tesz a levegőminőségnek, tartósan alacsony a légszennyezettség. Jelentős romlás sem várható még ebben egy ideig, de a hét második felében már helyenként feldúsulhatnak a szennyezőanyagok.

A közlekedést többfelé nehezíthetik esőtől, záporoktól nedvessé váló útszakaszok, amik területén jelentősen megnövekszik a féktáv. Többfelé erős szél rontja a menetstabilitást, és a reflexidő is megnyúlik. Északkeleten havazás is előfordulhat, vezessünk mindig körültekintően!