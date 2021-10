Humánmeteo: megvisel a hőingás

Hétfőn nem érkezik front a térségünkbe, reggelre ugyanakkor sokfelé köd képződhet. Napközben aztán többórás napsütésben, csapadékmentes időben bízhatunk, és erős szél sem fogja zavarni a hőérzetet. A fokozottan érzékenyek panaszai most is előjöhetnek ugyanakkor. A nagy napi hőingáshoz köthető tünetekről és a kezelési lehetőségekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Hétfőn napközben már napos, csapadékmentes időre számíthatunk. Fotó: Getty Images

Emellett a meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy hiába frontmentes az idő, éppen a nyugalomba jutott levegő és a nagy napi hőingás terheli majd a szervezetünket. A szélvédett helyeken hajnalban párássá válik a levegő, és ez a pára, köd időnként nehezen szűnik meg. Ha pedig feloszlott, akkor 10-15 fokkal emelkedhet a hőmérséklet, és a napsütés kifejezetten kellemes hőérzetet teremt.

A makacs reggeli köd sokaknak okoz kellemetlenségeket. Először is, ezeken a tájakon fokozódhatnak a kopásos eredetű ízületi bántalmakkal élők panaszai, másodszor a nyirkos időszakokban a kórokozók is könnyebben terjednek. Ráadásul a hő- és komfortérzet is romlik, a fényhiány miatt pedig fáradékonyabbakká válhatunk. Ha pedig ez az állapot tartósan fennáll, akkor azimmunrendszerterheltsége is növekszik. A nagy hőingás a keringési panaszokat is felerősítheti: ennek megelőzése érdekében próbáljuk tudatosan kerülni a stresszes helyzeteket.

A nagyvárosokban megemelkedhet a légszennyezettség, elsősorban a nitrogén-oxidok és a szálló por feldúsulására lehet számítani. A forgalmas közlekedési csomópontokat érdemes elkerülni, különösen a reggeli órákban. Sétához, levegőzéshez inkább a zöldterületek javasoltak, a kisgyerekeket pedig lehetőleg egyáltalán ne vigyük a szennyezett levegőjű városrészek közelébe.