Humánmeteo: kikészít a kánikula

Holnap humánmeteorológiailag megterhelő időre készüljünk, illetve arra, hogy a következő pár napban fokozódik a szervezetünket érő igénybevétel - írja a Meteo Klinika. A melegben az álmatlanság, a tompaság hátráltathat minket a mindennapi tevékenységekben, egyre gyakoribb és egyre erősebb lehet afejfájásés a migrén. Főleg a szívbetegeket és a vérnyomáspanaszokkal élőket viseli meg folyamatos meleg, ők egész nap kerüljék a megterhelő tevékenységeket!

Szerencsére az éjszakák hoznak némi felfrissülést, a nagyvárosokban viszont hajnalra se hűl le túlzottan a levegő. Szellőztessünk rendszeresen éjszaka, ezzel csökkenthetjük a minket érő hőterhelést, és alvásunk is pihentetőbb lehet.

A következő napokban tapasztalható kánikula sokakat megviselhet. Fotó: Getty Images

Az UV-sugárzás erős lehet, de a közlekedők jó feltételekre készülhetnek

Az UV-sugárzás értéke a déli órákban eléri a nagyon erős fokozatot, így fontos, hogy magas faktorszámú készítményekkel óvjuk bőrünk épségét. A tűző napon akár 15-20 perc alatt is komolyan leéghetünk, a vízpartokon pedig megsokszorozódik a sugárzásdózis a vízfelület visszaverő hatása miatt. A hőguta veszélye is fennáll, a baj elkerülése érdekében fogyasszunk elegendő folyadékot.

A pollenszint nő, az allergiások orrfolyást, tüsszögést és nehézlégzést tapasztalhatnak. A legtöbb panaszt a csalánfélék, az útifű és a kültéri allergén gombák okozzák, de néhol már a parlagfű pollenje is megjelenhet a levegőben. A közlekedők száraz utakra, alapvetően jó feltételekre készülhetnek, de a nagy melegben sokaknál koncentrálási problémák jelentkezhetnek, a fejfájás is zavaró lehet, elvonja a figyelmet. Vezessünk lassabban, tartsunk nagyobb követési távolságot, valamint iktassunk be rövid pihenőket, ezzel is csökkenthetjük a balesetek bekövetkezésének kockázatát.