Humánmeteo: hideg hétfő jön

Hétfőn még tart a front mögött érkező hideg levegő hatása és beáramlása, és még több napig ez fogja meghatározni a humánmeteorológiai helyzetet. A hideg reggelen többeknél kopásos jellegű ízületi bántalmak léphetnek fel, melyek helyenként napközben is csak lassan mérséklődnek. A hideg idő okozta panaszokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Hétfőn folytatódik a hideg levegő beáramlása, hűvös napra készülhetünk. Fotó: Getty Images

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett nagymértékben növekszik a megfázás veszélye is. Az előző nap átvonult hidegfront igénybe vette a szervezetet, amely legyengült, így fogékonyabbá vált a kórokozókkal szemben is. Napközben is az átlag alatt marad a hőmérséklet, a hőérzeten pedig helyenként a fényszegény idő is ront. A hideg időben görcsös fejfájást tapasztalhatunk, azonban jó hír, hogy a vérnyomásproblémákkal élők tünetei most jelentősen mérséklődnek. A keringési panaszok főleg a délelőtt folyamán okozhatnak problémát, de intenzív tünetekre sehol sem kell számítani.

A szabadtéri tevékenységeket napközben nem zavarja csapadék, de nem érdemes hosszabb időt a szabadban tartózkodni. Jó hír, hogy a front mögött jelentősen kitisztult a levegő, a szennyezőanyagok koncentrációja most napokig nem emelkedik a kritikus értékek közelébe.