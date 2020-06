Humánmeteo: fullasztó lesz a péntek

Pénteken frontmentes marad az idő, de ez sajnos nem jelenti azt, hogy pihenhet a szervezetünk. A zivatarok területen az asztmatikus panaszok felerősödésére lehet számítani, sokaknál gyakori lehet a légszomj. Az érintetteknek ezért ajánlott ebben az időszakban zárt helyen tartózkodni és lepihenni - tanácsolja a Meteo Klinika. Emellett migrént, illetve koncentrálási panaszokat is tapasztalhatunk, a figyelemzavarokkal összefüggésben pedig csökken a teljesítőképesség.

Ilyen körülmények között a szabadtéri intenzív sportolás sem javasolt, az idősek és a szívbetegek különösen vigyázzanak, hiszen számukra igazán megterhelő ez az időszak. Viharok környezetében ingadozhat a vérnyomás is, aki hajlamos erre, az fokozottan kímélje magát!

Az asztmások lehetőleg ne mozduljanak ki holnap és pihenjenek minél többet. Fotó: Getty Images

Veszélyeket rejt a strandidő

Az UV-sugárzás értéke térben is időben is ingadozni fog, de ahol hosszabb napos időszakok várhatóak, ott a déli órákban mindenképpen javasolt a védekezés a káros sugarak ellen. A napsugárzás mértéke egyes körzetekben meghaladja a nagyon erős fokozatot, használjon legalább 30-as, érzékeny bőr esetén 40-es faktorszámú naptejet a leégés elkerülése érdekében! A fülledtség mellé viszonylag magas hőmérsékletek is társulnak, így fokozódik az izzadás, ezért az öltözetünkre is ügyeljünk. Ha műszálas, rosszul szellőző ruhát választunk, akkor a bőrünk nem tud levegőzni, ez pedig akár rosszulléthez, szédüléshez is vezethet.

Az allergiások sajnos nem számíthatnak könnyű időszakra, a meleg, nyárias időben továbbra is intenzíven szórják pollenjüket a pázsitfüvek és a csalánfélék is. A szabadtéri tevékenységek alatt az érzékenyek messze kerüljék el a réteket, mezőket, a kirándulásokat pedig inkább a hegyek térségébe tervezzék. Próbáljuk azzal megakadályozni a virágpor bejutását a lakásba, hogy délután egyáltalán nem szellőztetünk, és használjunk vastagabb függönyöket a nyílászárók előtt!

A közlekedésben fokozott figyelem szükséges az elszórt záporok, esetleg zivatarok miatt. A csapadékos területeken nedvessé, csúszóssá válik az útburkolat, jelentősen megnövekszik a féktáv. A balesetek elkerülése érdekében lassabb haladás, nagyobb követési távolság javasolt. A zivatarokat erős, viharos szél is kísérheti, legyünk hát nagyon óvatosak! Emellett országszerte figyelmetlen sofőrökkel is találkozhatunk az utakon, így továbbra is magas a balesetveszély.