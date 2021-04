Humánmeteo: feszültté tesz a melegfront

Kedden ismét melegfronti hatás várható, ami az előző naphoz képest még erősödni is fog. Sok lesz felettünk a felhő, inkább csak északon, északkeleten bukkanhat elő a nap. Főként a Dunántúlon fordul elő eső, arrafelé hűvösebb is lesz. A fronthatás azonban nem csak a csapadékos tájakra korlátozódik, hanem országszerte jellemző lesz. A tartós fronthatás szervezetünk védekezőképességét is próbára teszi, az aktuális fertőzésveszélyről a Meteo Klinika térképén tájékozódhat!

A melegfronti hatás miatt feszültek, ingerlékenyek lehetünk. Fotó: Getty Images

Sokan tapasztalhatnak migrénes fejfájást, melyet az élénk, olykor erős szél még tovább fokoz. Álmatlanság, alvászavarok, nyugtalanság is jelentkezhet, jelentősen csökkenhet a koncentrációképesség, valamint felerősödhetnek a különféle gyulladásos panaszok is. Az élénk légmozgás hatására ingerlékenységet, ok nélküli feszültséget is tapasztalhatunk. Napközben a felhősebb idő kissé kedvetlenebbé is teheti az érzékenyebbeket. Hajnalban főleg északon, északkeleten ízületi panaszok is felléphetnek, az érintetteknek javasolt egy kímélő tornával kezdeni a napot. A most kezdődő melegedés több napon keresztül tart majd, így ajánlott felkészíteni szervezetünket a folyamatos igénybevételre.

Újra szállnak a pollenek

Az esernyőkre főleg délnyugaton lesz szükség, errefelé nem kedveznek a feltételek a szabadtéri programoknak. Máshol markáns esemény nem zavarja a kint tartózkodást, de az élénk szél miatt ingadozó hőérzettel kell számolni. A napos tájakon az UV-sugárzás megközelíti az erős fokozatot, de erre inkább csak északkeleten van esély, máshol a leégés veszélye nem áll fenn. A pollenterhelés rövid szünet után ismét erősödik az allergiások már kedd délutántól tapasztalhatnak fokozódó tüneteket.

A közlekedésben a melegfront miatt figyelmetlenek, bágyadtabbak is lehetünk a szokásosnál. Ilyen esetekben tartsunk rövid pihenőt, engedjünk be friss, oxigéndús levegőt az utastérbe! A napos vidékeken emellett a napsütés is zavaró lehet időnként, délnyugaton pedig nedves útszakaszok is előfordulnak.