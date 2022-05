Humánmeteo: szörnyű napjuk lesz a migréneseknek

Szombaton nem érkezik front a térségbe, ezért hacsak nem tartozunk a fokozottan érzékenyek körébe, akkor nem tapasztalunk erős panaszokat. Több órára kisüt majd a nap, és bár változó mennyiségű felhőzet is lesz az égen, a csapadék kialakulására csak minimális az esély. Ám a kedvező idő ellenére is jelentkezhet egyeseknél kellemetlen tünet. Az ilyen időben fellépő negatív hatásokról és a megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A fejfájósok ezen a napon sem lélegezhetnek fel. Fotó: Getty Images

Migrént és fáradékonyságot hoz a meleg

Alapvetően igaz, hogy ezen a napon nem lesznek nagyon intenzívek a panaszaink, és az előző napokhoz képest jelentősen javul a munkavégző- és a fizikai teljesítőképességünk is. Most bátran belefoghatunk nagyobb erőfeszítést igénylő feladatokba is. Jellemzően jobb lesz a hangulatunk, és megszűnhet az elmúlt napokban tapasztalt vérnyomás-ingadozás is.

Azonban, ha az átlagnál érzékenyebben reagálunk a szokásosnál tartósan magasabb hőmérsékletű időre, akkor előjöhet a migrénünk, és kissé fáradékonyabbak is lehetünk a megszokottnál. Koncentrálási problémákat is tapasztalhatunk. Emellett felerősödhetnek az emésztési problémáink is, elsősorban a puffadás.

Az allergiások is szenvedhetnek

A hétvégén kiváló alkalom nyílik a kinti programokra, legyen szó akár kerti munkákról, kirándulásról vagy sportolásról. A hőérzet kellemes, de időnként az élénk szél 1-2 fokkal csökkentheti az érzett hőmérsékletet. Az allergiások állapotában azonban fokozatos romlás várható. Ebben az időszakban a pázsitfűfélék és a tölgy okozhatják a legtöbb és legintenzívebb panaszt: az érzékenyek orrfolyást, szemviszketést, könnyezést tapasztalhatnak.