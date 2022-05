Humánmeteo: rosszullét és fejfájás kínozhat

Szerdán kora nyárias, meleg, kissé fülledt időre készülhetünk, és ismét lesznek helyek, ahol akár 30 Celsius-fokot mérhetünk. Zápor, zivatar csak egy-két helyen fordulhat elő. A légköri helyzet azonban összetett lesz, emiatt az időjárás-érzékenységi problémák is sokaknál felerősödhetnek. A melegben fellépő panaszokról és a kezelési lehetőségekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Rosszullét és fejfájás kínozhat minket szerdán. Fotó: Getty Images

Frontmentes időben sem maradunk panaszok nélkül

Frontmentes marad ugyan az idő, de amennyiben a fokozottan érzékenyek körébe tartozunk, akkor enyhébb migrént, illetve nagyobb eséllyel koncentrálási nehézséget tapasztalhatunk. A figyelemzavarokkal összefüggésben csökken a teljesítőképesség is, miközben az előző napok változékony humánmeteorológiai helyzete is már kifáraszthatta szervezetünket. Ezzel együtt országszerte a magas páratartalmú, meleg levegő még mindig okozhat kellemetlenségeket, és nem csak a légzőszervi megbetegedéssel élők esetében. Sokaknál gyakori lehet a nehézlégzés, és a nyomottság érzése is. Ilyen körülmények között a szabadtéri intenzív sportolás sem javasolt, hiszen gyakori légszomj jelentkezhet.

Emellett az idősek és a szívbetegek számára különösen megterhelő ez az időszak. Viharok környezetében ingadozhat a vérnyomás is. Zivatarok területén pedig az asztmatikus panaszok felerősödésére lehet számítani, ezért az érintetteknek ajánlott ebben az időszakban zárt helyen tartózkodni és lepihenni.

Az allergiásokra is nehézségek várnak

Az allergiások sem számíthatnak könnyű időszakra. A meleg, nyárias időben továbbra is intenzíven szórja pollenjét a pázsitfű. A szabadtéri tevékenységek alatt az érzékenyek messze kerüljék el a réteket, mezőket, a kirándulásokat pedig inkább a hegyek térségébe tervezzék.

Ha pollenallergiával küzdünk, próbáljuk megakadályozni, hogy a virágpor bejusson a lakásba. Délután egyáltalán ne szellőztessünk, és használjunk vastagabb függönyöket a nyílászárók előtt.