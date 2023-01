Humánmeteo: óráról órára rosszabbul leszünk

Hétfőn – főleg a nap második felétől – kettősfronti hatásra számíthatunk, ráadásul erős szél is ronthatja a komfortérzetet. A panaszok többfélék lehetnek, és egész nap kitarthatnak. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint az érkező front tovább ronthatja az élettani helyzetet, fokozódhatnak a tünetek.

Sokakat kínoznak majd kellemetlen panaszok

Akár a hideg-, akár a melegfrontra vagyunk érzékenyek, kellemetlen tünetekre kell készülnünk. Sokaknál erős fejfájás, migrén, valamint álmatlanság és alvásprobléma is jelentkezhet.

A gyakran változó légköri helyzet mindenkit megvisel, különösen a szívpanaszokkal és a keringési betegségekkel élők számára lesz nehéz ez az időszak. Ha ebbe a csoportba tartozunk, akkor készüljünk fel a gyakori vérnyomás-ingadozásra és szédülésre, komfortérzetünk pedig egész nap rossz lehet vagy ingadozhat.

Migrénnel, szédüléssel és ingerültséggel indítjuk az új hetet. Fotó: Getty Images

Fáradtság és ingerültség lesz jellemző

A napok óta kínzó álmatlanság miatt fáradt szervezet kevésbé ellenálló a légköri változások hatásaival szemben. A következő napokban gyakran lesz erős a szél, ami a további álmatlanságon kívül ingerültséget is kiválthat. Készüljünk fel arra is, hogy a gyerekek is élénkebbek lehetnek a megszokottnál.

Az ingerlékeny, türelmetlen és figyelmetlen sofőrök növelik a balesetveszélyt, ezért mindenképpen vezessünk a megszokottnál lassabban. Helyenként nedvesek, csúszósak lehetnek az utak, emellett a megnyúlt reflexidő miatt is fokozott körültekintés javasolt.

