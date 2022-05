Humánmeteo: nyári meleg okoz zavarokat

Csütörtökön napközben nem lesz fronthatás, még mindig nyári melegre készülhetünk. Ugyanakkor estétől lassú hidegfront közeleg, amely változatos panaszokat okozhat az arra érzékenyeknél.

Csütörtökön az élettani helyzetet még mindig az átlagosnál több fokkal melegebb, nyárias idő határozza meg. Csapadék nem lesz, a hőmérséklet pedig akár a 28, 30 Celsius fokot is elérheti, sőt, néhol a 30 Celsius fokot meg is haladhatja. Napok óta tart a melegedés, éppen ezért sokaknál már hosszú ideje állhat fenn makacs fejfájás, migrén. A nyárias melegben jelentkező tünetekről és megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Megviseli a szervezetet, hogy a nyári meleg után csütörtökön hidegfront érkezik. Fotó: Getty IMages

Meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy a kisgyerekek is nyugtalanok lehetnek. Kötekedőbbek, idegesebbek lehetnek, de a szabadtéri programok idejére átmenetileg megnyugodhatnak. A már említett migrén sokaknál felerősödhet, emellett többen tapasztalhatnak alvászavarokat, napközben pedig fáradtságot, tompaságot. A melegben kerülendő a kávé fogyasztása. A vérnyomáspanaszokkal élők most egy nehéz időszakra készüljenek, az ő tüneteik egész héten intenzívek lehetnek.

Fontos a sok folyadék fogyasztása, testtömegtől függően napi 2-3 liter szénsavmentes ásványvízre van szükségünk, az izzadásra hajlamosaknak pedig ennél is többre.

Az UV-sugárzás a déli órákban eléri az erős szintet. Az érzékenyebb bőrűek minimum 40-es, mások 30-as faktorszámú fényvédő szereket használjanak. A déli órákban pedig mindenki kerülje a tűző napon tartózkodást! Akár már 20 perc alatt komolyabb leégés is keletkezhet.

A pollenérzékenyek nehéz időszakot élnek meg. A platán, a nyírfa okozta erősebb tünetek mellett már a tölgyre és a fűzre allergiásoknál is jelentkezhet orrfolyás, tüsszögés, nyálkahártya-irritáció, illetve a pázsitfűfélék pollenje is jelen van a levegőben. Az allergiások mossák ki gyakrabban a szemüket hideg, tiszta vízzel, minden nap tiszta ruhát vegyenek fel, és az ágyneműt sem ajánlott a szabad levegőn szellőztetni! A sétára a kora reggeli vagy az esti órák javasoltak, illetve záporok után fél órával is lecsökken a levegőben lévő pollenek mennyisége.