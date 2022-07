Humánmeteo: migrént okozhat a kánikula

Hétfőn fronthatás ugyan nem érvényesül, de az ismét országosan jellemző rendkívüli meleg komoly terhelést ró szervezetünkre. Sokfelé felhők sem enyhítenek a tűző nap erején, és az éjszakák is egyre melegebbek. A trópusi éjszakák még napokig jellemzőek lesznek, azaz több fokkal 20 fok felett marad a minimumhőmérséklet. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint az újabb hőhullám extrém terhelést jelet!

Az időseket és szívbetegeket különösen megviseli

Amellett, hogy fejfájás, migrén jelentkezhet többeknél, az idősek és a szívbetegek számára humánmeteorológiai szempontból különösen nehéz ez az időszak. Ha hajlamos rá, akkor a vérnyomása is ingadozhat, erősödhetnek a keringési rendellenességekkel élők panaszai.

Az időjárás-érzékenyek különösen nehezen viselik a hirtelen változásokat, illetve a tartós, extrém hőséget.

A fellépő tompaság, napközben jelentkező kábaság zavaró és kellemetlen lehet, de a koffeintartalmú italokat inkább kerüljük ebben az időszakban. A déli órákban feltétlenül ajánlott, hogy hűvös helyen tartózkodjunk, kerüljük a tűző napsütést! A legmelegebb időszakot a hűvös lakásban javasolt átvészelni. A nagy melegben az izzadás során sok folyadékot veszíthet, amit ha nem pótol, akár komolyabb problémák is jelentkezhetnek. Az ásványvíz mellett üdítő gyümölcsleves, limonádé, és a friss gyümölcsök fogyasztása is jó megoldás, az étkezés során is térjünk át a kímélő fogásokra. A zsírban tocsogó, túlfűszerezett fogások nagyon megterhelik a gyomrot, akár rosszullétet is okozhatnak - a strandokon se válassza ezeket!

Országszerte marad a kánikula, ami komoly terhelést ró a szervezetre. Fotó: Getty Images

Napközben 11 és 16 óra között nagyon erős UV-sugárzás várható, akár negyed óra alatt is leéghetünk. Az érzékenyebb bőrűek és a gyerekek válasszanak 40-es, a normál bőrtípusba tartozók pedig 30-as faktorszámú naptejet. Vegye figyelembe azt is, hogy a vízpartokon megsokszorozódik a bőrét érő sugárzásdózis, és ilyenkor ismételje meg gyakrabban az újrakrémezést. A pollenterhelés közepes, a csalánfélék mellett a pázsitfűfélék és az útifű is okozhat tüneteket az allergiások körében.

A közlekedésben a nagy meleg miatti koncentrálási problémák, a kialvatlanság, türelmetlenség jelenti a legnagyobb veszélyt. Aki hosszú útra indul, készítsen be sok folyadékot, valamint vezessen a szokásosnál is óvatosabban. Javasolt gyakoribb, rövidebb pihenők beiktatása is. Élőlényt soha ne hagyjunk bezárt járműben a napon, pillanatok alatt felforrósodhat az utastér!