Humánmeteo: lestrapál a pénteki meleg

Pénteken nem érvényesül fronthatás, de a nyárias melegben a melegfrontot jellemző tünetek továbbra is előfordulhatnak az érzékenyebbeknél, sőt, a több napja tartó terhelés miatt kissé fokozódhatnak is. A hőmérséklet egyes helyeken ismét eléri a 30 fokot, a talajközeli légrétegek mellett a magasban is erőteljes melegedés zajlik. A melegfrontszerű légköri helyzetben jelentkező tünetekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Aluszékonyság és fejfájás

Amennyiben mi is érzékenyek vagyunk a melegre, a melegedésre vagy a melegfrontra, úgy észrevehetjük, hogy tompábbak, aluszékonyabbak lehetünk a megszokottnál, illetve tartósabban is tapasztalhatunk fejfájást, migrént. Erősödhetnek a gyulladásos tünetek, és romolhat a reumatikus ízületi bántalmakkal élők állapota is. A keringési rendszert érintő panaszok a legmelegebb, déli órákban lehetnek a legintenzívebbek.

Ugyan változó lesz a felhőzet, de a napos időszakokban a déli órákban nagyon erős UV-sugárzásra számíthatunk. Emiatt 11 és 15 óra között még a kevésbé érzékeny bőrűek se napozzanak! A kisgyerekek bőre fokozottan érzékeny, esetükben nagyon magas, legalább 50-es faktorszámú naptejet használjunk. Fejünket óvjuk szalmakalappal vagy más fejfedővel, és viseljünk bevizsgált, UV-szűrős napszemüveget is.