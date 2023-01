Humánmeteo: lehangoló hétvége jön

Szombaton frontmentes, de kellemetlen, lehangoló időnk lesz. Aluszékonyak és stresszesek lehetünk, nem alakul kedvezően az élettani helyzet. Sokfelé tartósan párás marad az idő, nem sok napsütésre számíthatunk. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint a tartósan kedvezőtlen élettani helyzet továbbra is folyamatos igénybevételt jelent a szervezetnek.

Készüljünk fel a görcsökre

A pénteki fronthatás még szombaton is okozhat tüneteket a fokozottan érzékenyeknek. Az érintettek elsősorban görcsös fejfájásra és hasi görcsökre készüljenek.

Elszórtan csapadék is előfordulhat szombaton, sokfelé lesz párás a levegő. A nyirkos, borongós időben kedvetlenek, lehangoltak lehetünk. Ne csodálkozzunk, ha reggel álmosan, fáradtan ébredünk: a koncentrálási problémák mellett ok nélküli álmosság, fáradékonyság és alvászavar is jelentkezhet. A fáradtsághoz ráadásul ok nélküli ingerlékenység és tartós rosszkedv is társulhat, ami az egész közérzetére negatív hatással lehet. A fényhiány az idegrendszert is igénybe veszi.

Front ugyan nem lesz, a fényszegény idő azonban továbbra sem kímél minket. Fotó: Getty Images

Megvisel a hideg, párás idő

Az ízületi panaszokkal élőket is megviseli majd a hideg, párás időszak. Amennyiben mi is ebbe a csoportba tartozunk, akkor továbbra se hanyagoljuk el a reggeli, kímélő átmozgatást. Jót tesz továbbá, ha folyamatosan melegen tartjuk a sajgó végtagokat.

A szél sokfelé tisztítja a levegőt, de néhol – főleg északkeleten – tovább növekszik a szennyezőanyagok koncentrációja. A nitrogén-oxidok és a PM10 mennyisége helyenként átlépheti az egészségügyi határértéket – főleg a forgalmasabb csomópontokban.

