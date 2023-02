A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint a hét első napján is nagy lesz az igénybevétel, az eddigi tünetek most is fennállhatnak!

Nézze meg a meteogyógyász mai videós tanácsát: A tartós hidegnek van egy kevésbé ismert, de a veszélyessége miatt nagyon fontos élettani hatása! A humánmeteorológiai paraméterek közül a tartós hideghullámok jelentik európai szinten a legnagyobb veszélyt. Ez okozza a legtöbb többlethalálozást! Vegye komolyan Ön is! Elmagyarázza a meteogyógyász. (x)

Hétfőn nem jön front, de reggel többfelé erős fagyra számíthatunk, mely az alacsony hőérzeten kívül más humánmeteorológiai panaszt is okozhat, és napközben is hideg marad az idő. A mélyebb völgyekben és északkeleten hajnalban akár -10 fok alatti hideg is lehet, és napközben is az átlag alatt marad a hőmérséklet. A tartós hideg komoly terhelést jelent a szervezetünkre.

A tartós hideg komoly terhelést jelent a szervezetünkre. Fotó: Getty Images

Az immunrendszer folyamatos erősítése ebben az időszakban különösen fontos. A meleg levesekkel, teákkal felmelegíthetjük magunkat, de melegítő hatású fűszereket is alkalmazhat az étkezés során. A hideg időben erősödnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak, különösen reggel, de a tartósabban fagyos helyeken napközben is jelentkezhetnek izomgörcsök, végtagfájdalmak. Napközben vérnyomáspanaszok, illetve fejfájás is felléphet, ezek a tünetek estétől erősödni fognak. Az emésztőrendszeri problémák szintén erősödhetnek, legyen szó akár hasi görcsökről, akár puffadásról. Ajánlott áttérni kímélő étrendre, most lehetőleg kerüljük a túl zsíros, nehéz, fűszeres fogásokat, illetve a puffasztó ételeket is.

