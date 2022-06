Humánmeteo: kettősfronti tüneteink lehetnek

Szombaton gyakran lesz erősen felhős az ég, és sokfelé lehet csapadékra – záporra vagy zivatarra – is számítani. Nagy lehűlés nem várható, de a párás időben jelentősen romolhat a komfortérzet. A kellemetlen tünetek egész nap gyötörhetnek minket. A fronthoz köthetően fellépő negatív hatásokról és a megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Szombaton változékonyság uralja majd az időjárást. Fotó: Getty Images

Fejfájás és alvászavar léphet fel

Az erősen változékony időben kettősfront jellegű hatások érvényesülnek, legintenzívebben az ország középső területein. Általános panasz lehet a fejfájás és a rossz közérzet, valamint alvászavarok is jelentkezhetnek. Célszerű kerülni a fizikailag és szellemileg megerőltető tevékenységeket, és minél többet pihenni.

A szív- és keringési rendszer betegségeivel küzdőknek is nehéz lesz ez az időszak: az érintettek vérnyomás-ingadozást, szédülést, rosszullétet tapasztalhatnak, de akár nehézlégzés is jelentkezhet. A párás, csapadékos időben felerősödhetnek az ízületi fájdalmak is. Sokfelé a fülledtség rontja a komfortérzetet. A zivatarok idején az asztmások állapota is romolhat.

Az allergiásoknak azonban jót tesz a csapadék és a változékony idő, mert ugyan csak rövid időre, de jelentősen csökken majd a pollenterhelés. A következő napokban azonban nagyfokú romlás várható az allergiahelyzetben.