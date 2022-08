Humánmeteo: idegi feszültség gyötör minket

Szombaton ugyan markáns front nem érkezik térségünkbe, de országszerte frontjellegű hatás érvényesül. Emiatt sokfelé léphet fejfájás, amely migrénes és görcsös is lehet – attól függően, hogy alapvetően melyikkel küzdünk gyakrabban. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint magassági hidegörvény tartózkodik a közelünkben, ez pedig többféle tünetet is kiválthat az érzékenyek körében.

Az időjárás-érzékenyek különösen nehezen viselik a változékony, frontos jellegű időt, még abban az esetben is, ha markáns hatások nem érvényesülnek. Ha ön is tapasztal mirént vagy ok nélküli feszültségérzetet, akkor ön is érintett lehet. Nézzen meg itt tanulságos eseteket a Meteo Klinika praxisából. (x)

Ok nélküli idegesség teheti tönkre a napunkat

A fronthatástól függetlenül is már a reggeli órákban is ingerlékenyebbek lehetünk, napközben pedig az ingerültség mellé még idegi feszültségérzet is társulhat. Az ok nélküli idegesség a hangulatunkra is rányomja bélyegét. Éppen ezért javasolt előre megtervezni a napirendünket, így elkerülhetjük a felesleges kapkodásból adódó plusz feszültséget. A gyerekek is nyugtalanabbak, élénkebbek lehetnek, ezért ezt érdemes figyelembe venni a családi programok tervezésekor.

Ok nélküli idegesség teheti tönkre a napunkat. Fotó: Getty Images

Vezessünk óvatosan!

A szél kissé rontja a hőérzetet, az erős légmozgás ráadásul a szabadtéri tevékenységeket, rendezvényeket is megzavarhatja. A közlekedők dolgát is megnehezítik az olykor erős széllökések, csökken a menetstabilitás. Emellett sok lesz az ingerült, türelmetlen sofőr az utakon, ami szintén növeli a balesetveszélyt. Ajánlott mérsékelni a sebességet, a megnövekedett menetidő miatt pedig korábban elindulni otthonról. Záporoktól nedves útszakaszok is előfordulnak, vezessünk óvatosan!

