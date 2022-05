Humánmeteo: hidegfront miatt hasogathat a fejünk

Szombaton egy hidegfront fejti ki hatását, az arra érzékenyek panaszai egész nap erősek lehetnek. Felhős, sok helyen csapadékos időre számíthatunk, ráadásul ismét erős lesz a szél. Nem lesz kellemes tehát az időjárás, a panaszok most is megszaporodhatnak. A fronthoz köthető negatív hatásokról és a megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Szombaton a hidegfronti hatás és a szél sokaknál kellemetlen fejfájást okozhat. Fotó: Getty Images

Emellett a meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy országszerte felléphet fejfájás, illetve a görcsös panaszok is felerősödhetnek. Az arra érzékenyek körében vérnyomás-ingadozás is ronthatja a közérzetet. Tartósabb tünetekkel főként a szélre érzékenyek, illetve a déli országrészben élők szembesülhetnek. Ebben az esetben éjszakai alvásproblémákkal is küzdhetünk. Éppen ezért törekedjünk lefekvés előtt nyugodt körülményeket teremteni a hálószobában, és ne terheljük meg a gyomrunkat már késő este.

A felhős, időnként csapadékos idő miatt a szabadban erősen romlik a hőérzet, a mért értékeknél akár 5-8 fokkal is hidegebbnek érezhetjük a levegő hőmérsékletét. Napközben is elkél tehát a kabát, illetve a szélálló öltözet. A változékony idő pozitív hatása, hogy kitisztul a levegő, és ez a pollenekre, is igaz. Allergiásként nem kell a panaszok erősödésére számítanunk, sőt, átmenetileg jelentősen mérséklődhet a pollenterhelés.