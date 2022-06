Humánmeteo: fülledt időre készüljünk szombaton

Szombaton nem érkezik front, viszont a hőség és a fülledtség is terhelést jelent a szervezetre. Többen fejfájást, migrént tapasztalhatnak, romolhat a keringési rendszer betegségeivel küzdők állapota.

Ha nehezen viselte az elmúlt napok változékony időjárását, akkor fennáll a frontérzékenység gyanúja. Érdemes itt ellenőriznie, hogy nem fokozottan időjárás-érzékeny-e.(x)

A frontmentes időben a komoly hőség, valamint napközben az átmenetileg megnövekvő fülledtség terheli meg a szervezetet. Különösen a déli és koradélutáni időszakban lehet veszélyes a napon tartózkodni. Az egyre nagyobb területre kiterjedő forróság már nemcsak a legyengült vagy idős szervezetet veszi igénybe, hanem a fiatal, egészséges embereket is.

Erős UV-sugárzásra készüljünk

A nappali kánikula mellett az éjszakák is egyre kevésbé hoznak felfrissülést, folyamatos hőstressz alatt állunk. Légszomj, fulladás is jelentkezhet, az esetleges zivatarokban pedig az asztmások tünetei erősödhetnek fel.Az izzadás során rengeteg folyadékot veszíthetünk, pótlásáról ásványvízzel, gyümölcsteával, gyümölcslevesekkel és lédús zöldségekkel, gyümölcsökkel gondoskodjunk. A folyadékigény testtömegtől függően akár 3-4 liter is lehet naponta, a fizikai munkát végzőknek pedig akár ennél is több. Ennek elmulasztása a kiszáradás mellett akár hőgutát is kiválthat, emellett a napszúrás veszélye is fokozottan fennáll! Ne terheljük a gyomrot se nehéz ételekkel, helyette kímélő, frissítő fogásokat válasszunk.

Sokaknál fejfájás jelentkezhet az időjárás miatt. Fotó: Getty Images

A nagyon erős, 7-est meghaladó UV-sugárzás akár 15-20 perc alatt is károsíthatja a bőrt, 40-es faktorszámú fényvédő szerekkel védekezzünk, de az a legjobb, ha egyáltalán nem merészkedünk ki huzamosabb ideig a tűző napra! A legmelegebb órákban lehetőleg mindenki tartózkodjon hűvös, zárt helyen, a tűző napsütést pedig mindenképpen kerüljük! Kisgyereket, kisbabát semmiképpen ne vigyünk a napra a déli órákban. Az északkeleti tájak kivételével csapadék is lehet, ekkor kellhet az esernyő is. A napon hagyott járművek rendkívül felforrósodhatnak, semmiféle élőlényt ne hagyjunk benne! Helyenként egy-egy zivatar előfordulhat, ezek területén nedves, csúszós útburkolat miatt növekszik meg a féktávolság.