Humánmeteo: velünk marad a hidegfront

Vasárnap a szombati hidegfront érezteti hatását, lesznek olyan tájak, ahol az okozott tünetek estig várhatóan nem is gyengülnek. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint noha távozik a hidegfront, a változékonyabbra fordult idő még mindig nagyon sok különféle tünetet okozhat!

Az időjárás-érzékenyek nehezen viselik ezt a hullámvasút szerű időjárást, a növekvő fülledtség pedig kifejezetten megterhelően hathat. Ha ön is tapasztal fejfájást, légszomjat vagy ingerlékenységet, akkor ön is érintett lehet! Nézzen meg itt tanulságos eseteket a Meteo Klinika praxisából.

Amennyiben frontérzékeny, akkor továbbra is számíthat arra, hogy jelentkezik önnél is görcsös eredetű fejfájás, izom- és hasi görcsök. Ha szívbeteg, akkor fokozott terhelésnek van kitéve, pihenjen sokat, ne erőltesse meg magát. Emellett keringési problémák, vérnyomás-ingadozás is felléphet, rosszullét jelentkezhet.

Görcsös eredetű fejfájás jelentkezhet. Fotó: Getty Images

A közérzete csak estétől kezdhet javulni, de a jövő héten sem várható kifejezetten pihentető idő. A csapadék, majd az érkezett hűvösebb levegő hatására az ízületi panaszok is felerősödhetnek, az előző héten tapasztalthoz képest változékonyabb időben lesz részünk. Az élénk szél hatására nyugtalan, ingerlékeny lehet, könnyen elveszítheti a türelmét akár egy-egy kisebb probléma kapcsán is. A hirtelen időjárás-változás kellemetlen közérzetet, nyomott hangulatot okozhat. A kialakuló zivatarok területén az asztmások állapotuk romlására számíthatnak, ha ön is érintett, akkor pihenjen le erre az időre.

A közlekedésben résztvevők is nehéz napra számíthatnak: a csapadék hatására sokfelé lehet vizes, nedves útszakaszokkal találkozni, könnyen megcsúszhat a jármű, növekszik a balesetek bekövetkezésének kockázata. Erős légmozgás lesz jellemző többfelé, ez jelentősen csökkenti a menetstabilitást, valamint türelmetlenséget, ingerlékenységet is okoz. A szokásosnál is óvatosabban közlekedjen!