Humánmeteo: egyszerre támad a hőség és a hidegfront

Holnap tartós melegedés veszi kezdetét, egyre többfelé kell 30 fokos hőségre számítanunk – hívja fel a figyelmet a Meteo Klinika előrejelzése. Mivel nagyon erős az UV-sugárzás (éves maximuma közelében jár), megfelelő bőrvédelem nélkül tilos a napra menni, különösen a vízparton, ahol még fokozottabb a sugárzás. Fontos hangsúlyozni továbbá, hogy a „normál” árnyék sem nyújt megfelelő védelmet, csak az, ha mélyárnyékba húzódunk.

Figyelmetlenség és alvásprobléma

Az emelkedő hőmérséklet miatt csökken a munkateljesítményünk, sokkal figyelmetlenebbek vagyunk, ezáltal a balesetveszély is fokozottabbá válik. Egyre többen szenvednek alvásproblémáktól is, amelyek negatív hatása még másnap is érezhető lesz.

Az alvásproblémák sokakat megviselhetnek. fotó: getty Images

Péntekre virradóan aztán egy széllel, csapadékkal érkező, gyenge hidegfront vonul át felettünk, ami egy napra enyhíti a kánikulát. A frontérzékenyek viszont emiatt délutántól dupla terhelés alá kerülnek, gyakori lesz a fejfájás, és erőteljesen ingadozhat a vérnyomás, szaporodnak a rosszullétek.