Humánmeteo: drasztikus változás veszi kezdetét

Szombatra virradóan egy gyenge hidegfront halad át térségünk felett, és még a nap elején is hidegfronti hatás érvényesül a Kárpát-medencében. Ennek erőssége ugyan a nap folyamán egyre csökkenni fog, de sajnos csak átmenetileg. A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint drasztikus változás veszi kezdetét, napról napra rosszabb lesz a helyzet.

Nézd meg a meteogyógyász mai videós tanácsát: Folytatódik az extrém változások sorozata az időjárásban. Ezek most nemcsak kellemetlenségek vagy szokásos időjárásérzékenységi tünetek formájában jelentkeznek, hanem szélsőséges terhelést jelentenek mindannyiunk számára. Veszélyes hidegfrontok – nagy baj lesz ebből. Időben figyelmeztet a meteogyógyász. (x)

Gyakoriak lesznek a görcsök

Bár napközben mérséklődik majd a front intenzitása, ha érzékeny vagy a hidegfrontra, akkor szinte egész nap fejfájást, valamint izom- és hasi görcsöket tapasztalhatsz. A vérnyomás-ingadozás is nagyon gyakori panasz lehet, ezért ha megoldható, a nagyobb erőfeszítéseket igénylő feladatokat próbáld elhalasztani vasárnapra.

Szinte egész nap fájhat a fejünk. Fotó: Getty Images

Hideg ugyan nem lesz, az erős szél miatt azonban több fokkal csökkenhet majd az érzett hőmérséklet. A légmozgás emellett a komfortérzetet is rontja. Délután némi napsütésben is lesz részünk, így ekkor – a szél- és hőmérsékleti viszonyoknak megfelelően öltözve – érdemes kint lenni a friss levegőn. A nap első felében azonban még szükség lehet az esernyőkre is.

Még erősebb terhelésre készülj

Készülj rá, hogy a jövő hét elején még erősebb terhelés éri majd a szervezetedet. Ráadásul az óraátállítás is most lesz, amely komolyan felboríthatja a bioritmusodat.

