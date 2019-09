Borús hétvége jön

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzése szerint csapadékmentes, jellemzően napos időben lesz ma részünk. A szél is csupán a Kisalföldön erősödhet meg késő este. Napközben a levegő hőmérséklete 24-28 Celsius-fokig melegszik fel, majd estére 14-19, hajnalra 7-16 fok közé süllyed vissza. Az éjszaka második felében a Dunántúl fölött már megnövekedhet kissé a felhőzet, és a nyugati határvidéken záporeső is előfordulhat.

Pénteken a nyugati országrészben már többfelé eleredhet az eső. Fotó: iStock

Holnap délelőtt bezáródik, megvastagszik a felhőzet a Dunától nyugatra, az ország többi részén ugyanakkor fátyol- és gomolyfelhők mellett több-kevesebb napsütésre számíthatunk. Délutántól a Dunántúlon nyugat felől egyre nagyobb területen alakul ki eső, záporeső, illetve megélénkül, többfelé meg is erősödik az északi, északkeleti szél. A nappali csúcshőmérséklet 20-28 fok között változik, melegebb időre a keleti tájakon lehet számítani.

A hétvége erősen felhős idővel indul, többfelé előfordulhat eső, zápor, mi több, helyenként akár zivatar is. Az északias szelet élénk és erős lökések is kísérhetik. Szombaton a délkeleti területeken akár 26 fokig is melegedhet a hőmérséklet napközben, de lesz, ahol 18 foknál nem kúszik feljebb a hőmérő higanyszála. Vasárnap már rövid időszakokra kisüt a nap, záporeső is csak szórványosan valószínű. Ezzel együtt a napközbeni csúcshőmérséklet a hét utolsó napján is csupán 19-25 fok körül alakul.