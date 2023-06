A kánikulát szaharai por is megnehezíti szerdán

A forrósággal együtt szaharai por is érkezik Magyarországra. A dél felől érkező por a következő időszakban az áramlással északkeletre, keletre tevődik, Magyarországot várhatóan szerdától éri el - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.

A por megfestheti a naplementéket, és a kialakuló záporokkal "ki is mosódhat" majd.

Egy korábbi posztban azt írták, hogy hétfőn az ország legtöbb pontján melegebb volt 30 foknál.

"Egy-két nap leforgása alatt a negatív anomáliából átléptünk a pozitívba, azaz most már többnyire az átlag felett alakul a hőmérséklet. A maximumok hétfőn sokfelé elérték a 30 fokot, és már az éjszakák is egyre kevésbé hoznak felfrissülést. Kontinensünk nagyobb részén is hasonló a helyzet, még Skandinávia egyes részein is előfordulnak 28-29 fok körüli maximumok" - írták. Ez így marad kedden is, csak az Északi-középhegység északi oldalán egy kis esély esőre. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad egész nap.

