Orvosmeteorológia: melegfront miatt lehetsz bágyadtabb a munkában

Általában erősen felhős, borult időre számíthatunk ma. Helyenként előfordulhat hószállingózás, az északnyugati területen néhol havas eső, az ország nagyobb részén azonban napközben eső formájában várható csapadék – olvasható a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala előrejelzésében. Időnként megélénkülhet a déli, délnyugati szél. Kora délután 0 és 8 fok közötti csúcshőmérsékletet mérhetünk, majd késő estére mínusz 1 és plusz 5 fok közé hűl vissza a levegő.

A mostani változékony időjárás egy melegfront következménye. A frontérzékenyek körében gyakori panasz lehet a fejfájás, fáradtság, álmatlanság. Sokakat munkahelyi teendőik ellátásában is hátráltathat a teljesítőképesség átmeneti romlása. Ingerlékenység, reakcióidő-növekedés ugyancsak felléphet, ami az autós közlekedésben is fokozza a balesetveszélyt. A melegfronti hatás okozta alvászavarokra a telihold is ráerősíthet.



Holnap is jobbára borult időre van kilátás. Egyes területeken kiadós mennyiségű csapadék is hullhat, elsősorban eső. Az Északi-középhegység, Észak-Alföld térségében havas eső, hó sem kizárt, sőt, helyenként meg is maradhat a hóréteg. A felhőzet a késő délutáni, esti óráktól kezdhet el vékonyodni, felszakadozni. Többfelé megerősödhet a déli, majd északnyugatira forduló szél, az Észak-Dunántúlon pedig viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 1 és plusz 7 fok között alakul – északkeleten lesz a hidegebb.

