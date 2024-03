Orvosmeteo: zivatarokkal ér véget a melegedés a hétvégén

Borongós, helyenként csapadékos lesz a péntek, jelentős lehűlésre azonban a hét utolsó napjáig nem kell számítani. A Kiderül előrejelzése szerint napközben kettős fronthatás okozhat kellemetlen pillanatokat.

A felhőzet napközben fokozatosan szakadozik, gomolyosodik, de határozottan majd csak késő délutántól csökken a felhőtakaró. Kis mennyiségű eső, záporeső előfordulhat, nagyobb eséllyel az ország keleti, délkeleti felén. Az északnyugati szelet a Dunántúlon és a középső országrészben estig több helyen élénk széllökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul, de az északkeleti tájakon ennél néhány fokkal hidegebb lehet az idő. Késő estére 4 és 10 fok közé hűl le a levegő.

Az előrejelzések szerint napközben kettős fronthatásra számíthatunk. Emiatt a időjárás változásaira érzékenyek tünetei a néhány napos frontmentes idő után ismét felerősödhetnek: sokakat gyötörhet fejfájás, migrén, egyeseknél alvászavarok is jelentkezhetnek. A szeles, csapadékos területeken a hőérzetünk is alacsonyabb lehet, érdemes az enyhe idő ellenére is rétegesen öltözködni.