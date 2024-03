Orvosmeteo: szerda este érkezik a melegfront

Borongós, helyenként napsütéses időre számíthatunk szerdán. A Kiderül előrejelzése szerint az időjárási változások miatt melegfronti hatás érezhető.

Változó vastagságú és mennyiségű felhőzet várható több-kevesebb napsütéssel, majd estétől délnyugat felől beborul az ég. Délutánig csak néhol fordulhat elő kis mennyiségű csapadék, majd a Dunántúlon egyre többfelé várható eső, zápor, délnyugaton néhol zivatar is kialakulhat. A délkeleti, déli szél napközben többfelé megerősödik. A hőmérséklet délután 15 és 23, késő este 11, 17 fok között alakul.

Késő délután melegfronti hatás érezhető, ami a frontérzékenyek számára kellemetlen tünetekkel járhat. Sokaknál jelentkezhet emiatt fejfájás, migrén, illetve a görcsös fájdalmak is erősebben jelentkeznek. Az allergiások panaszai is súlyosbodhatnak, a pollenterhelés a hét közepén várhatóan ismét felerősödik. Megjelent a levegőben a platán, a tölgy, a komlógyertyán, valamint már a pázsitfűfélék virágpora is, koncentrációjuk országosan még alacsony, de fokozatosan emelkedik, hamarosan elérheti a tüneteket okozó közepes szintet.