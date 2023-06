Orvosmeteo: súlyosbíthatja panaszaidat a magas páratartalom

Szombaton újra erősen gomolyfelhős időre számíthatunk, de néhány órás napsütést is tartogat nekünk ez a nap. Azonban ma is fel kell készülnünk a záporokra, illetve a felhőszakadással kísért zivatarokra.

Csapadék nélkül ezen a napon sem maradunk, legyen nálatok esernyő! Fotó: Getty Images

A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz, csak a zivatarok idején erősödik meg. A legmelegebb délutáni órákban 22 és 28 Celsius-fok közötti értékeket mérhetünk, késő estére pedig 17 és 22 fok közé hűl a levegő – olvasható a Kiderül előrejelzésében.

Az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki zivatar és felhőszakadás veszélye miatt. az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt a 25-30 millimétert is meghaladó mennyiségű csapadék hullhat. Az 50 millimétert is meghaladó mennyiségre szombaton az elmúlt napokhoz képest számottevően kisebb az esély, de erősebb felhőszakadások esetén ez sem kizárt. A domb- és hegyvidéki tájakon újabb villámárvizek is lehetnek.

36,9 fokot is mértek már ezen a napon

A június 10-én valaha mért legalacsonyabb hőmérsékletet, 2,9 Celsius-fokot 1962-ben, Lentiben jegyezték fel. A csúcshőmérséklet napi rekordját pedig Jászberény tartja az 1937-es eredményével, amikor 36,l9 Celsius-fokot mutattak a hőmérők.

Baj okozhat a magas páratartalom

Az orvosmeteorológiai előrejelzés szerint fronthatásra továbbra sem kell számítani. Lassan, de a fülledtség is mérséklődni fog, jelentősen szárazabb levegő azonban majd csak vasárnap délutántól érkezik fölénk. A magas páratartalom súlyosbíthatja a keringési, valamint a szív- és érrendszeri panaszokat, gyakori lehet a vérnyomás-ingadozás. Az allergiások tünetei azonban jelentősen enyhülhetnek, a sok csapadék ugyanis kimossa a virágport a levegőből.

