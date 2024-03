Orvosmeteo: napsütéses lesz a nagypéntek

Többnyire napos, kellemes időre számíthatunk a húsvéti szünet ideje alatt. A Kiderül előrejelzése szerint a mai nap során fronthatásra sem kell számítanunk.

Pénteken a fátyol- és átmenetileg megnövekvő gomolyfelhőzet mellett legalább több órára kisüt a nap. Csapadék nem valószínű. A délnyugati, déli szelet élénk, a nyugati országrészben erős, főként az Északnyugat-Dunántúlon helyenként viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható. Késő estére általában 12 és 17 fok közé hűl le a levegő.

Többnyire napos, kellemes időre számíthatunk a húsvéti szünet ideje alatt.. Fotó: Getty Images

Időjárási frontra az előrejelzések szerint nem kell számítani, így az időjárásra érzékenyek tünetei várhtóan csillapodnak majd. A melegedés a következő napokban is folytatódik, a jövő hét elejére 25 fok fölé is csúszhat egyes helyeken a hőmérő higanyszála. Az allergiások tünetei ugyanakkor romolhatnak a következő időszakban. A nyír pollenkoncentrációja országosan magas, több helyen a nagyon magas szintet is elérheti.