Orvosmeteo: még kínoz egy kicsit a hidegfront

Sok helyen még ma is készülnünk kell záporokra, zivatarokra, az ország középső részén azonban már viszonylag hosszú időre kisüt majd a nap. Néhol már 19 Celsius-fokos maximumok is lehetnek délután, de a csapadékosabb területeken ennél akár 10 fokkal hűvösebb is lehet. A keleti országrészben tovább kitart a hidegfront.