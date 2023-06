Orvosmeteo: erős az UV sugárzás, ne feledd a naptejet!

Ma még nagy területen megélénkül, néhol megerősödhet az északi, északkeleti szél, de zivatarok környezetében is lehetnek erős, viharos széllökések. A hőmérséklet délután 26 és 31, késő este 18-24 fok között között alakul – áll a kiderül.hu előrejelzésében.

Hétvégén strandidő lesz, de figyelj az UV sugárzásra! Fotó: Getty Images

Szombaton napos idő várható gomoly- és fátyolfelhőkkel, legfeljebb egy-egy zápor fordulhat elő. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9-15 fok között alakul, de a szélvédett északkeleti helyeken ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21-26 fok között valószínű. A hét utolsó napján gomoly- és fátyolfelhőkre számíthatunk, majd helyenként meg is vastagodhat a felhőzet, és záporeső, zivatar is előfordulhat. A hajnali 6-14 fokról délutánra 22 és 28 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Ma még melegfronti hatásokra kell számítani, de este hidegfront érkezik. Az ilyenkor fellépő fronthatás gyakori tünete a szédülés, a migrén, de a gyomor, vese, epe és szív görcsveszélye is nő. Lassúbbá válhat a szívműködés, ennek következménye lehet a vérnyomás csökkenése. Az elkövetkező időszakban a pázsitfűfélék pollenkoncentrációja országosan a magas-nagyon magas tartományban alakulhat. A sok napsütés miatt erős lesz az UV sugárzás. A légnyomás csökken, majd emelkedni kezd.

