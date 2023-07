Orvosmeteo: 34 fok és extrém erős UV-sugárzás vár ma ránk

Kedden kora délelőtt még lehet néhány felhősebb körzet az országban, de napközben már összességében sok napsütésre számíthatunk – csupán egy kevés fátyol- és gomolyfelhő lehet az égen. Csapadék nem valószínű, maximum az északkeleti, és esetleg még a délnyugati-nyugati határszélen fordulhat elő záporeső, kisebb eséllyel akár zivatar is.

34 fok és extrém erős UV-sugárzás vár ma ránk. Fotó: Getty Images

Az északnyugati-nyugati szél élénk lesz, időnként akár meg is erősödhet. A legmelegebb délutáni órákban 30 és 34 Celsius-fok közötti értékeket mérhetünk. Késő estére pedig többnyire 18 és 26 fok közé hűl majd le a levegő – olvasható a Kiderül előrejelzésében.

A tájékoztatás szerint a napi középhőmérséklet kedden is 25-26 fok körül alakul majd az ország nagy részén, kisebb körzetekben – főként a Dél-Alföldön – azonban a 27 fokot is meghaladhatja. Délután, illetve este a nyugati határszélen kis eséllyel zivatarok is előfordulhatnak.

3,1 fokot is mértek már ezen a napon

A július 11-én a valaha mért legalacsonyabb hőmérsékletet, 3,1 Celsius-fokot 2015-ben jegyezték fel, Zabar településen. A csúcshőmérséklet napi rekordját pedig egy 1922-es eredmény tartja, amikor 38,2 Celsius-fokot mutattak a hőmérők Egerben.

Enyhe hidegfronti hatás várható

Továbbra is igen meleg az idő, az UV-sugárzás pedig extrém erős. Az orvosmeteorológiai előrejelzés szerint pár fokot enyhült a kánikula, átvonult ugyanis egy hidegfront. Nyomában felszakadozott a felhőzet, a fülledtség pedig átmenetileg megszűnt. A változásokra különösen érzékenyeknél azonban tünetek léphetnek fel. A szél időnkénti megerősödésére is készülni kell.

A budapesti légszennyezettség a délutáni és a kora esti órákra jelentősen megnövekedhet, és a fotokémiai szennyezőanyagok koncentrációja akár az egészségügyi határértéket is átlépheti. Közben a pollenszezon átmeneti időszaka zajlik, a hét első felében várhatóan fokozatosan erősödik majd a pollenterhelés.